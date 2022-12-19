Adliye girişinde hasımları bıçakladı

Olay, 16 Aralık’ta İldem’de meydana gelmişti. İldem Çarşı ve İldem Pazar Yeri’nde yaşanan iki bıçaklama olayının faili Muhammet Ali S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Muhammet Ali S., polislerle birlikte adliyeye girişi sırasında, daha önce bıçakladığı kişilerin yakınları olduğu düşünülen kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Muhammat Ali S. yaralandı. Polis saldırganlardan 16 yaşındaki Haydar D. ile 22 yaşındaki İlhan A.’yı gözaltına aldı. Şüpheliler çocuk şube ve Reşat Vural Polis Merkezi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.