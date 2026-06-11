  • Haberler
  • Gündem
  • ADR (SRC5) Sınavlarının Kayseri'de Yapılması Talebi TBMM Gündemine Taşındı

ADR (SRC5) Sınavlarının Kayseri'de Yapılması Talebi TBMM Gündemine Taşındı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de ADR (SRC5) eğitimlerini tamamlayan sürücülerin sınav için başka illere gitmek zorunda kalmalarının yarattığı mağduriyetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

ADR (SRC5) Sınavlarının Kayseri'de Yapılması Talebi TBMM Gündemine Taşındı

Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yönlendirdiği soru önergesinde, Kayseri’de ADR (SRC5) sınavlarının neden yapılmadığını sorguladı. Ayrıca, ilde bir sınav merkezi açılmasına yönelik çalışmaların olup olmadığını, son beş yılda başka illere yönlendirilen aday sayısını ve sınavların Kayseri’de yapılabilmesi için planlanan adımları da gündeme getirdi.

Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri’nin lojistik ve taşımacılık alanındaki güçlü konumuna dikkat çekerek, “Kayseri’de ADR (SRC5) eğitimlerini tamamlayan sürücülerimizin sınav için başka illere gitmek zorunda kalması nedeniyle yaşanan mağduriyetleri TBMM gündemine taşıdık” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, Kayseri’deki sürücülerin sınav süreçlerinin iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ersoy'un önergesi, bölgedeki taşımacılık sektörünün gelişimi açısından kritik bir öneme sahip. Kayseri’nin bu alandaki potansiyelinin değerlendirilmesi ve gerekli adımların atılması bekleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor'un Yeni Yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Kayserispor’un Yeni Yönetiminden Başkan Büyükkılıç’a Ziyaret
Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere halı saha ve voleybol sahası sözü
Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere halı saha ve voleybol sahası sözü
Kayseri'de Otomobil Şarampole Devrildi Kaza Anı Kamerada
Kayseri’de Otomobil Şarampole Devrildi; Kaza Anı Kamerada
Şair Bekir Oğuzbaşaran, 'Yaşayan Necip Fazıl'ı Anlattı
Şair Bekir Oğuzbaşaran, 'Yaşayan Necip Fazıl'ı Anlattı
Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Kayseri’de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Geleneksel Oyunlar Şenliğinde şampiyon 'Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu' oldu
Geleneksel Oyunlar Şenliğinde şampiyon ‘Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu’ oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!