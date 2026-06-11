ADR (SRC5) Sınavlarının Kayseri'de Yapılması Talebi TBMM Gündemine Taşındı

Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yönlendirdiği soru önergesinde, Kayseri’de ADR (SRC5) sınavlarının neden yapılmadığını sorguladı. Ayrıca, ilde bir sınav merkezi açılmasına yönelik çalışmaların olup olmadığını, son beş yılda başka illere yönlendirilen aday sayısını ve sınavların Kayseri’de yapılabilmesi için planlanan adımları da gündeme getirdi.

Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri’nin lojistik ve taşımacılık alanındaki güçlü konumuna dikkat çekerek, “Kayseri’de ADR (SRC5) eğitimlerini tamamlayan sürücülerimizin sınav için başka illere gitmek zorunda kalması nedeniyle yaşanan mağduriyetleri TBMM gündemine taşıdık” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, Kayseri’deki sürücülerin sınav süreçlerinin iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ersoy'un önergesi, bölgedeki taşımacılık sektörünün gelişimi açısından kritik bir öneme sahip. Kayseri’nin bu alandaki potansiyelinin değerlendirilmesi ve gerekli adımların atılması bekleniyor.