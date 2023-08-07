Adrenlin tutkunları buraya akın ediyor

Talas Belediyesi tarafından Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması, Ali Dağı'nda başladı.

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  • 07.08.2023 12:54
  • Güncelleme: 07.08.2023 15:52
Adrenlin tutkunları buraya akın ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması, Ali Dağı’nda başladı.

Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde 2 bin rakımlı Ali Dağı’nda gerçekleşen yarışmaya 20’si yabancı 150 sporcu katıldı. Ali Dağı’n zirvesinde düzenlenen açılış programında konuşan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Ali Dağı’nın hava sporlarında Türkiye’de en bilinen yerlerden olduğunu söyleyerek, organizasyon için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, artık Türkiye’de hava sporları denilince Ali Dağı’nın akla geldiğini belirterek, “Ali Dağımız sadece yamaç paraşütünde değil, yelken kanat ve model uçak gibi hava sporlarında da önce geliyor. Biz hava sporlarında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. En büyük avantajımız Ali Dağı. Dağın şehir merkezinden 650 metre yükseklikte bulunan bir kule olarak görev yapması ve şehre çok yakın mesafede olması avantajımızı artırıyor. Termik olarak da büyük bir avantaja sahibiz. Diğer ülkelerdeki yerlere bakıldığında hava kalma süresi buradaki kadar mümkün değil. Burada yarışma boyunca her gün uçuş yapılabiliyor. Bu avantajımızın ileride daha da ses getirerek dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapma konusunda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugüne kadar da 10’un üzerinde uluslararası şampiyona gerçekleştirdik” dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri turizminin en önemli destinasyonlarından birinin Ali Dağı olduğunu ifade ederek, “Buraya zenginleştirmek, geliştirmek, ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımına vesile olmak amacıyla sayın valimiz başta olmak üzere canla başla çalışıyoruz. Ali Dağı’na çıkınca da Kayserimiz bir başka güzel görünüyor. O açıdan Talasımızın bu güzide yeri bizim için çok anlamlı. Şehre yakınlığı bakımından her türlü spor için önemli ama yamaç paraşütü ve diğer hava sporları açısından da önem arz etmekte. Yarışmanın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum. Talasımızın değerli çalışkan belediye başkanına bu çalışma ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de şehrin özelliklerinden bahsederek, “Kayseri ile ilgili hep sanayi, ticaret, girişimciler şehri olduğunu bilirdim. Ancak Kayseri’ye atandıktan sonra gördüm ki Kayseri aynı zamanda bir turizm şehri. Spor konusunda çok büyük imkanları olan bir şehir. Potansiyeli yüksek bir şehir. Talas Belediyemiz burayla ilgili ciddi bir çaba sarf etti. Artık bize Türkiye şampiyonaları yetmez. Federasyonumuzdan sonraki dönem dünya şampiyonalarını buraya almalarını istiyoruz. Biz bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız. İnşallah burada güzel yarışlar olur. Kayserimizin tanıtımına büyük katkı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından yarışma Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın telsizden sporculara kalkış anonsuyla başladı.

Kayseri semalarını yamaç paraşütleriyle renklendiren şampiyona 12 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek.

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İHA

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