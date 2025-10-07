Af tüfeği ile cinayetten yargılanan şahsa müebbet artı 2.5 yıl hapis

Olay, 14 Aralık 2024’te saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak’ta meydana geldi. Müstakil bir evde bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmada M.B. av tüfeğiyle vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.B.’nin yaşamını yitirdiği belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili olarak S.E. ve Ö.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden S.E. cezaevine konulurken, Ö.B. ise adli kontrolle salıverildi. Olay nedeniyle açılan bugün duruşmaya tutuklu sanık Ş.E. ve avukatıyla müştekiler katıldı.

S.E. mahkemede, “Böyle bir olayın içinde olduğum için pişmanım. Yüce adaletinize sığınıyorum. Bugün sanık olarak burada olsam da ben de olayın mağdurlarından biriyim” diye konuştu.

Burada bir tehdit konusu. Narkotik polisine yapılan ihbar söz konusu. Gecekondu var. Maktul orada aşıyor kesiyor. Oradaki insanların paikolojisine dikkat etmenizi temennimederüm. M.B. ‘silahı alın gelin’ diyor. Müvekkil dışarıdakilerin polis olduğunu bilmiyor. Birisi de elini beline atınca müvekkilimiz içeri kaçıyor. Müvekkil kendini korumak için silahı eline alıyor. Dışarıda 10-15 kişi var. Müvekkilim içeri kaçıyor. O gün herkes orada uyuşturucu kullanıyor. Orada maktül , ‘silahları alın gelin’ diyor. Müvekkil de kendini korumak amacıyla bir kez ateş ediyor. Orada maktul müvekkilin üstüne atlıyor. Orada müvekkilimiz meşru müdafa yapıyor. İlk haksız hareket maktül tarafından geliyor. Müvekkilin tahliyesine karar verilmesini diliyorum” dedi.

Müştekiler, sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık S.E.’ye müebbet ve 2 yıl ay ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Ö.B. de 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.