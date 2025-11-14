AFAD: 42 bin 60 konut ve 3 bin 282 iş yeri kura ile teslim edilecek

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerin ardından Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) çerçevesinde tamamlanan 42 bin 60 konut ve 3 bin 282 işyeri 15 Kasım 2025’te düzenlenecek büyük kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edilecek. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yürütülen afet sonrası iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) çerçevesinde tamamlanan konut ve işyerleri, 15 Kasım 2025’te düzenlenecek büyük kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edilecek. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa ve Tunceli’de yapımı tamamlanan 42 bin 60 konut ve 3 bin 282 iş yeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek programda vatandaşlarla buluşacak. Asrın felaketinin ardından başlatılan konut seferberliği kapsamında bugüne kadar 337 bin 989 konut ve 12 bin 189 iş yeri olmak üzere toplam 350 bin 178 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edilmiş olacak. Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD’ın YouTube hesabından canlı yayınlanacak. Kura çekiminin ardından kesinleşen sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerindeki AFAD sayfasından ilan edilecek.