AFAD, 473 Sözleşmeli Personel Alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, aşağıda ve ekte pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 473 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

İlana dair ayrıntılı bilgilere afad.gov.tr adresinden ulaşılabilir.