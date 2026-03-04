AFAD Başkanı Pehlivan, “Türkiye, 485 diri fay hattıyla dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde”

1-7 Mart Deprem Haftası, toplumda deprem bilinci oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması konusunda farkındalık kazandırılması amacıyla kutlanmaktadır. AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, 1-7 Mart Deprem Haftası’nda, “Türkiye, sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülkedir. Deprem, sel, su baskını, çığ, heyelan, yangın gibi afet türleri Ülkemizde sıkça yaşanmaktadır. Bu afetlerin en yıkıcı olanı depremlerdir. AFAD olarak, bu gerçekliği dikkate almakta, ‘Türkiyemizin Afetlerde Ortak Gücü’ misyonuyla; risk azaltma planlarımızla, afet müdahale planlarımızla, acil durum senaryolarımızla, iyileştirme planlarımızla, teknolojik donanım ve iletişim ağımızla, lojistik altyapımızla, eğitim ve tatbikatlarımızla, ilgili bütün kurum ve kuruluşlarımızı afet yönetim sürecine dahil etmek suretiyle gerekli koordinasyonu sağlamakta, bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Türkiye, 485 diri fay hattı ile dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birisi olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemizde, ortalama her üç yılda bir 6 büyüklüğünde, her beş yılda bir 6 büyüklüğünün üzerinde, her on yılda bir ise 7'den büyük deprem yaşanmaktadır. Tarihi kayıtlardan anlaşıldığı üzere bu sismik hareketlilik, geçtiğimiz yüzyılda da sıklıkla tecrübe edilmiştir. Unutmayalım, ülkemiz bir deprem ülkesi. Afetlere karşı topyekün hazırlanmalı, eğitim, farkındalık ve risk azaltma çalışmaları ile olası riskleri en aza indirmeliyiz. Bu bağlamda, vatandaş olarak bu durumun hayati öneme haiz olduğu bilinciyle hareket edilmeli, tedbirlerimizi almalı, depremlere ve diğer afetlere karşı dirençli şehirler ve toplumlar oluşturmak için büyük bir seferberlik halinde devlet ve millet işbirliğiyle çalışmaya devam etmeliyiz. ‘Afetlere Dirençli Türkiye’ hedefine, kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz ve aziz milletimizle el ele vererek ulaşacağımıza inanıyor; Deprem Haftası’nın, bu hafta ve yıl boyunca gerçekleştirilecek çalışma, faaliyet ve etkinliklerin deprem ve diğer afetler konusundaki farkındalık düzeyinin daha da artmasına vesile olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.