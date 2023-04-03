AFAD’dan, Kayseri ve 5 il için ‘afet kapsamı’ açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet kapsamına alınan 11 ilin yanı sıra 6 ilin daha afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Kayseri’nin de aralarında bulunduğu Bingöl, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman’ın da ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ kabul edildiğini bildirdi.

AFAD’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada “6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları nedeniyle 11 ilin ve Sivas’ın Gürün ilçesinin ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ olarak kabul edilmişti. Hasar tespit çalışmaları neticesinde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman’da yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edildi. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ kabul edildi” ifadelerine yer verildi.