AFAD'dan öğrencilere kayadan düşme ve yaralanmalara müdahale eğitimi

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü ile OSB İtfaiye Müdürlüğü iş birliğiyle Kayseri Üniversitesi Bünyan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı öğrencilerine eğitim verildi. Eğitim kapsamında öğrencilere, yüksekten iniş kulesine kayadan düşmelerde ve diğer yaralanmalarda müdahaleye yönelik ‘havai hat’, ‘açılı hat’, ‘yüksekten iniş’ ve ‘sedye ile yaralı indirme’ konuları uygulamalı olarak gösterildi. Kayseri OSB İtfaiye Müdürü Barış Yılmaz, “Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’müzün itfaiyesinde bulunan eğitim kulemizde AFAD Birlik Müdürümüz Hasan Bey’le burada çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ AFAD OLARAK DESTEKLERİMİZİ VERECEĞİZ”

AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Hasan Say ise, eğitim isteyen kurum ve kuruluşlara destek vereceklerini söyledi. Say, “Bugün burada, özellikle yüksekten iniş kulemizde havai hat ve açılı hat kurarak meydana gelen kayadan düşmelerde ve diğer yaralanmalarda nasıl müdahale edeceğimizin bir provasını gerçekleştirmiş olduk. Bu eğitim ve provayı gerçekleştirirken Kayseri Üniversite’mizden Emrah hocamın özellikle Bünyan İtfaiyecilik ve Sivil Savunma öğrencilerine bu tip durumlarda neler yapılması gerekildiği, havai hatların nasıl kurulacağı, burada kurulan hatlarla birlikte, sedyeyle indirilen yaralıya nasıl refakat edileceğini göstermiş olduk. Çünkü bu konuda hem Valimiz Gökmen Çiçek’in hem de İl Müdürümüz Rifat Bey’in talimatları doğrultusunda eğitim isteyen her kurum ve kuruluşa özellikle afetlere hazır ve hızlı olmak anlamında Kayseri AFAD olarak desteklerimizi vereceğiz” diye konuştu.