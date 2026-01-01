AFAD gönüllüleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

  • Haberler
AFAD Kayseri gönüllü ekibi yoğun kar yağışı nedeniyle Hacılar Erciyes yolu istikametinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı verilmişti. Bu kapsamda kentte etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. AFAD Kayseri gönüllü ekibi yoğun kar yağışı nedeniyle Hacılar Erciyes yolu istikametinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

