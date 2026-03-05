AFAD İl Müdürü Genç, 'Kayseri'de arama kurtarma kapasitesi 8 akredite ekibe ulaştı'

1–7 Mart Deprem Haftası kapsamında, toplumda afet bilincinin artırılması ve arama-kurtarma çalışmalarına yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla, Cumhuriyet Meydanı’nda AFAD koordinasyonunda çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arama kurtarma ekipleri tarafından stantlar açıldı.

FAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç yaptığı açıklamada, "1-7 Mart Deprem Haftası sebebiyle hem halkımızda bir farkındalık olsun, hem de ilimizdeki arama kurtarma faaliyetlerinde bizler kimlerle beraber omuz omuza mücadele ediyoruz, müdahalelere gidiyoruz, onları görsün istedik. Bu kapsamda kamu kurum kuruluşları, STK'larımızla beraber bütün gücümüzü meydanda göstermek istedik. Kayseri'deki arama kurtarma kapasitemizi soracak olursanız da; onda da açıkçası çok iyi seviyelere çıktık. 3 bin 900'ün üzerinde şu an arama kurtarma eğitimi alınmış personelimiz mevcut. Kayseri'deki arama kurtarma kapasitemiz de bugün itibariyle 8’e çıktı. Böylelikle 8 tane de akredite ekibimiz var. Bu akredite ekipler de açıkçası arama kurtarma faaliyetlerinde kendi bireysel olarak enkazlarda çalışabilme özelliğini gösteren kişiler oluyor. İnşallah yakın zamanda, sene sonu olmadan da daha iyi seviyelere çıkacağız. Ama halkımızın şunu bilmesini de istiyoruz: Biz var gücümüzle müdahale için uğraşıyoruz ama müdahaleye gerek kalmadan da risk azaltmayı önemsiyoruz. Bu anlamda herkes farkındalığını artırsın, afeti unutmasın, sevdiklerini korusun diyoruz” şeklinde konuştu.