AFAD'ın 2025 afet bilançosu: 10 ayda 6 bini aşkın afet ve acil duruma müdahale

İçişleri Bakanlığı 2026 Bütçe Sunumu’nda AFAD’ın yılın ilk 10 ayında gerçekleştirdiği müdahaleler derlendi. Bu kapsamda yılın ilk 10 ayında 3 bin 35 orman yangını, 404 sel ve su baskını, 382 heyelan ile 4’ün üzerinde büyüklüğe ulaşan 389 deprem kaydedildi.Bunlara ek olarak ekipler 11 maden kazası, 16 çığ olayı, 78 kaya düşmesi ve 2 bin 284 farklı acil duruma da müdahale etti. İHA filosunun kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında filoya 158 drone, 88 termal kamera ve 1 bulut altı İHA (BAHA) daha dahil edildi.