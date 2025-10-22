AFAD, Kayseri'de arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapacak

  • Haberler
Afet ve Acil Durum(AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından arama ve kurtarma teknisyeni pozisyonu için 27 kişi alacak.

Editör

Afet ve Acil Durum(AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Türkiye genelinde sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ve sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı için ilan yayınladı.

Buna göre; AFAD, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen 77 adet sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 adet sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapacak.

Kayseri’de ise yayınlanan ilan kapsamında 27 arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacak.
ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olma şartı aranıyor.

Adaylar başvurularını, 5 Kasım 2025 saat 10:00 ile 11 Kasım 2025 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

