AFAD Kayseri İl Müdürlüğü'nden KBRN eğitimi

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü, kurum bünyesindeki gönüllülere yönelik Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü'nden KBRN eğitimi

Kayseri AFAD İl Müdürlüğü tarafından Destek AFAD Gönüllerine yönelik KBRN farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitime yoğun ilgi gösteren 92 gönüllüye eğitimde kimyasal biyolojik radyoaktif nükleer olaylar hakkında bilgilendirmeler yapılarak kullanılan ekipman malzemeler tanıtıldı. Ayrıca müdahale sırasındaki koruyucu kıyafetler uygulamalı bir şekilde gösterildi.

Haber Merkezi

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