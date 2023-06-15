AFAD Kırşehir'de kamu kurumlarında deprem tatbikatlarını sürdürüyor

AFAD Kırşehir İl Müdürlüğü 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketi sonrasında kamu kurumlarında deprem tatbikatlarını sürdürüyor.

PAYLAŞ
  • 15.06.2023 14:24
  • Güncelleme: 15.06.2023 14:24
  • 30
AFAD Kırşehir'de kamu kurumlarında deprem tatbikatlarını sürdürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AFAD Kırşehir İl Müdürlüğü 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketi sonrasında kamu kurumlarında deprem tatbikatlarını sürdürüyor.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü personelinin ani gelişebilecek bir deprem anında hazır olmasını görmek ve yapılan çalışmaların yerinde koordine edilmesini sağlamak adına gerçekleştirilen tatbikatta AFAD ekipleri, ’çök-kalk’ ve deprem sonrası kontrollü çıkış provası yaptı.

Tatbikat sonrası AFAD personeli Deprem anında yapılması gerekenler ve sonrasında neler olacağıyla ilgili bilgilendirme yaparak depremlere karşı toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti. Kamu kurumlarında kurtarılacak malzemelerin ve ulaşılması gereken kişiler hakkında da karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Tatbikat sonrası bilgilendirmede bulunan AFAD sorumlusu Veli Albayrak, "Asrın felaketi sonrası deprem konusu herkesin gündeminde bizlerde sorumlu davranmak zorundayız. Hepimizin bilgisinin olması gerekir ve herkes depremler sonrası yapılması gerekeni doğru bilmeli" dedi.

Tatbikatta sağlık ekipleri de bilgilendirme yaparak deprem çantasında bulunması gereken malzemeleri aktardı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'de çocuklara 'karne şenliği'

Melikgazi'de çocuklara 'karne şenliği'

Kayseri'nin yıldızları ödüllendirildi

Kayseri'nin yıldızları ödüllendirildi

Develi'de çocukların karne hediyesi 'Körebe' oyununa yoğun ilgi

Develi'de çocukların karne hediyesi 'Körebe' oyununa yoğun ilgi

Mısırlı İş Heyeti'nden Kayseri OSB'ye Ziyaret

Mısırlı İş Heyeti'nden Kayseri OSB'ye Ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Develi ve Yahyalı'ya geçmiş olsun ziyareti

Başkan Büyükkılıç'tan Develi ve Yahyalı'ya geçmiş olsun ziyareti

Talas'ta babalar günü uçurtma şenliğiyle kutlanacak

Talas'ta babalar günü uçurtma şenliğiyle kutlanacak

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

3
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

4
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

5
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

6
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremzede ailenin 500 bin lirası çalındı

Depremzede ailenin 500 bin lirası çalındı

Kayseri semt pazarı fiyatları | 15.06.2023

Kayseri semt pazarı fiyatları | 15.06.2023

DAHA FAZLA
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar geliyor

Evlilik Festivali KUMSMALL AVM'de başladı

Evlilik Festivali KUMSMALL AVM'de başladı

Öğrenciler ERVA yılsonu etkinliklerinde yeteneklerini sergiledi

Öğrenciler ERVA yılsonu etkinliklerinde yeteneklerini sergiledi

Kayseri'de yarın 340 bin 251 öğrenci karne alacak

Kayseri'de yarın 340 bin 251 öğrenci karne alacak

Karaköse'den 'YKS' tüyoları: 'Kaygı kontrol edilebilir olduğu sürece insanı harekete geçirebilen bir enerjidir'

Karaköse'den 'YKS' tüyoları: 'Kaygı kontrol edilebilir olduğu sürece insanı harekete geçirebilen bir enerjidir'