AFAD, öğrencilerle deprem tatbikatı gerçekleştirdi
AFAD Kayseri tarafından öğrencilere Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi. Eğitim sonrasında ise deprem tahliye tatbikatı düzenlendi.
Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu’nda Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi. Eğitimden sonra ise deprem tahliye tatbikatı düzenlendi. Eş zamanlı olarak sirenler çaldı, yurtlarda barınan öğrenciler ile “Çök-Kapan-Tutun ” tekniği yapıldı. Tahliye planları ve toplanma alanları hakkında da bilgilendirme yapıldı.