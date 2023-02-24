Afet bölgelerine destek ulaştırılması için Kayseri’ye yardım üssü kuruldu

Kayseri’de de afet bölgelerine yardım ulaştırılması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda lojistik aktarma merkezi kuruldu.

Asrın felaketi olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkileyen deprem bölgelerine yardım ve destekler devam ediyor. Büyük kayıp yaşayan depremzedeler için Kayseri’de deprem bölgelerine yardımların gönderilmesi için yardım üssü oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSB'ler ve özel sektör eliyle Kayseri'de dev bir lojistik aktarma merkezi kuruldu. Bu merkezde tasnif edilen yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda TIR'larla afet bölgelerine ulaştırılıyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bu konuyla ilgili sosyal medyada video paylaştı.