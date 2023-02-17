Afet bölgesine Kırşehir'den yardımlar sürüyor

Kırşehir Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği, afet bölgelerine yardımları sürdürüyor.

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  • 17.02.2023 10:49
  • Güncelleme: 17.02.2023 10:49
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Afet bölgesine Kırşehir'den yardımlar sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, afet bölgelerine yardımları sürdürüyor.

Depremden etkilenen bölgelere hava şartları da göz önüne alınarak gıda kolileri ve soba gönderildi. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgelerinde mağdur olan vatandaşlara yardımlar devam ediyor. Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından başlatılan ve meslek odaları yanı sıra esnafların destek sunduğu yardım kampanyasıyla bölgeye çok sayıda insani yardım tırı gönderildi. Kampanya ile birlikte hazırlanan gıda kolileri ile sobalar Malatya’da depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere birlik personelleri ile birlikte yola çıktı.

Esnaf ve sanatkârların desteğiyle hazırlanan gıda kolilerinin içinde temel gıda ihtiyaçları bulunuyor.

İHA

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