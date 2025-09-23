Afet İşleri Daire Başkanı Arın: 'Büyükşehir Belediyesi olarak afetlere hazırlıklı olduğumuzu gördük'

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD öncülüğünde Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir illerini de etkileyen 6,4 büyüklüğünde deprem olacağı senaryosu ile 24 saat kesintisiz gerçek zamanlı deprem tatbikatı yapılıyor. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi’ndeki koordinat yerlerinde cenaze tespit ve defin işlemi tatbikatı gerçekleştirildi. Cenaze tespit ve defin tatbikatında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, "Bugün burada çok kapsamlı bir deprem tatbikatı yaptık. Çevre illerin katılımı ile 16 ilçenin katılımıyla her ilçemizde bir vakamız vardı. Tatbikat gereği tam kapsamında, Büyükşehir Belediyesi olarak 23 çalışma grubunun ikisinde ana çözüm ortağı olarak bulunuyoruz. Bunlardan biri defin çalışma grubu, diğeri de yangın çalışma grubu. Kalan 21 çalışma grubunda da destek çözüm ortağı olarak bulunuyoruz. Bu tatbikatla aslında ana çözüm ortağı olduğumuz gruplarla birlikte, Büyükşehir Belediyesi olarak afetlere hazırlıklı olduğumuzu gördük. Sonrasında da eksik olduğumuz veya güçlendirmemiz gereken yerleri de gördük. Ben bu anlamda AFAD İl Müdürlüğümüze, AFAD Başkanlığına, katılımcı bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Duran Safrantı ise Tatbikat kapsamında 1050 cenaze kimliklendirmesine ulaşılmasını beklediklerini belirterek, "Tatbikat kapsamında Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığımızda, kimliklendirme defin grubu çalışmaları için hazırlıklar yaptık. Burada Cumhuriyet Savcılığımız, kriminal, adli tıp, emniyet, jandarmamız, sağlık müdürlüğümüz, Diyanetimiz bu grup içerisinde yer alıyor. Buradan gelen cenazeler, enkazdan çıkarılıp bize getirilen cenazelerde kimlikleri tespit ediliyor öncelikle. Daha sonra yıkamaları yapılıyor, ondan sonra da defin işlemine geçiriliyor. Tatbikat kapsamında çevre illerimiz de etkilendi ve bizim destek illerimizden de katılım oldu. Bizlere desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyemize, Adana Büyükşehir Belediyemize, Kahramanmaraş, Gaziantep Büyükşehir Belediyelerimize ve Sivas Belediyemize teşekkür ediyoruz. Onlar da cenaze aracı görevlendirdiler, defin ekibi görevlendirdiler. Şu anda onlar da burada aktif, faal çalışıyorlar. Şu ana kadar enkazdan bize intikal eden 10 tane cenazenin defni ve kimliklendirilmesi yapıldı. Bu sayının 1050’ye ulaşmasını tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.