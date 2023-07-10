Afet İşleri Daire Başkanlığı'nın Usul ve esasları Yönetmeliği Onaylandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 94 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, meclis öncesi Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde şehit olan 2 askere, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın vefat eden babası Eşref Yıldız’a, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş’ın vefat eden anneannesi Fatma Şahan’a ve kalp krizi sonucu vefat eden AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Vedat Arıkan’a Allah’tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı diledi. Mecliste 52 asıl, 42 ek olmak üzere toplam 94 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Meclis üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu’nu görüşerek, oy birliği ile kabul etti. Meclis, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2023 Yılı Ücret Tarifeleri’nin KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla incelenerek, karara bağlanması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu’nu görüştü. Rapor, meclis üyelerince kabul edildi. Mecliste Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi’nde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan 4 numaralı kıraathanenin KAYMEK’e, 6 numaralı kıraathane ve Mutfak Sanatları Merkezi’nin KAYTUR A.Ş.’ye, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Soyunma Birimleri, Tenis Kortları ve Plaj Voleybolu alanının da Spor A.Ş.’ye tahsis edilmesi talepleri ayrı ayrı görüşüldü. Rapor, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç, projenin yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi. Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan Belediyesi’ne 475 milyon TL ek bütçe verilmesi talebi de, meclis üyelerince görüşüldü. Rapor, meclis üyelerince kabul edildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.