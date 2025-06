Afet Kurslarına Katılanlar Sertifikalarını Aldı

İtfaiye Daire Başkanlığı’nda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile daire başkanlarının yer aldığı belge takdim töreninde, kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler katılım belgelerini alırken, bu hizmeti gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

Tamamı sertifikalı ve katılım belgeli olan, ‘Bina Görevlileri Eğitimi’, ‘Hizmet Sektörü Çalışanları Eğitimi’ ve ‘Muhtarlar Eğitimi’ kategorilerinde üç farklı sektöre yönelik hazırlanan eğitim paketleriyle, afet anında daha güvenli ve hazırlıklı bir toplumun hedeflendiği eğitimler tamamlandı.

“Bu Tür Eğitimlere İhtiyaç Duyulmaktadır”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak katılım belgeleri takdim töreninde yaptığı konuşmada, afetle mücadele kapsamında eğitimin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Bugün burada Büyükşehir Belediyemizin organize ettiği, KAYMEK ve itfaiyemizin eğitimlerini verdiği, afet ve yangınla ilgili farkındalık oluşturma adına eğitimlerimizi ve sertifikalarımızı takdim ettik. Afet ve yangınlar her an karşılaşabileceğimiz toplumun maruz kaldığı olgulardır. Bu olguları bilinçli olarak en aza indirebilmemiz için bu tür eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Can ve mal güvenliğini anlatacak eğitimleri burada değerli katılımcılarımız aldı.”

Soyak, hem katılımcılara hem de eğitmenlere teşekkür ederek, bu çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Katılım belgeleri takdim töreninde değerlendirmelerde bulunan kursiyerler ise eğitimlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Halkımız Bilinçlenmeli, 7’den 70’e Bilinçlendirmeliyiz”

Kursiyerlerden emekli Ali Rıza Genç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı’nın bu hizmetlerinin devam etmesi gerektiğini dile getirerek, afet ve kaza durumlarında doğru müdahalenin çok önemli olduğunun altını çizdi. Genç, “Halkımızı bilinçlendirmeliyiz. Yakın zamanda yaşadığımız deprem ve Bolu’daki otel yangını. Halkımız bilinçlenmeli, 7’den 70’e bilinçlendirmeliyiz. Tüm resmi kurumlara da bu eğitimlerin verilmesi lazım. Doğru müdahale önemli. Yangın olsun, afet olsun, sel olsun her afetlerde doğru müdahale çok önemli. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Afet İşleri Daire Başkanlığı çok güzel bir eğitim vermektedir. Kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

“Katılmaktan Çok Memnunum, Çünkü Bilmediğim Pek Çok Şeyi Öğrendim”

Yusuf Gökşen isimli kursiyer ise programı internet sitesinden keşfettiğini ve çok memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu ve benzeri kursların sadece Kayseri’de değil yurt geneline yayılması gerektiğine işaret etti. Gökşen, “Katılmaktan çok memnunum, hoşnutum çünkü bilmediğim pek çok şeyi öğrendim. Çok verimli geçtiğin söyleyebilirim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne buradan teşekkür ederim. Bu ve benzeri planlamaları il ve il dışında da sürdürülebilmeyi, daimi olarak da genç nesile, topluma aktarabilmeyi, yaşlı kitleye de birazcık bilinçlendirme yapmayı isterim. Bunun devamlılığını dilerim” şeklinde konuştu.

“Ne Yapmamız Gerektiği, Ne Yapmamamız Gerektiğini Kısa Kısa Anlatıyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Halkla İlişkiler Birimi personeli olan Kürşat Maraşlı da verdiği bilgilerde, “Aktif bir şekilde görev yapmaktayım. Burada temel eğitim amacımız, herhangi bir olumsuz durumlarda ne yapmamız gerektiği, ne yapmamamız gerektiğini kısa kısa anlatıyoruz” diyerek videolu şekilde gerçekleştirdikleri eğitimlerde afetlere yönelik önlem ve müdahalenin nasıl olacağını anlattıklarına değindi.

Gerçekleşen buluşmada, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri takdim edildi.