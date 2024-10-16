Afet mağduru çiftçilere hibe tohum dağıtılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, değişik zamanlarda meydana gelen doğal afetler nedeniyle mağdur olan çiftçilerin üretimlerine destek olmak amacıyla tohum dağıtımı yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tohumların tamamını hibe şeklinde dağıtacaklarını belirterek, çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Afet mağduru çiftçilere hibe tohum dağıtılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, değişik zamanlarda meydana gelen doğal afetler nedeniyle mağdur olan çiftçilerin üretimlerine destek olmak amacıyla tohum dağıtımı yapacak. Büyükşehir Belediyesi, 2024 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda gündem maddeleri arasında yer alan bir çalışma ile yine üreticinin yanında yer alacak.
Mecliste, Kayseri’de muhtelif zamanlarda meydana gelen doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin üretimlerine destek olmak amacıyla tohum dağıtımı yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yapılacak olan ortak iş birliği protokolünü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi görüşüldü.
Başkan Büyükkılıç, tohumların tamamını hibe şeklinde dağıtacaklarını belirterek, çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olacaklarını söyledi. Talep, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

5'inci Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı
5'inci Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: 'Turkovac aşısının ilk filizlendiği merkez olmanın gururunu yaşıyoruz'
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: 'Turkovac aşısının ilk filizlendiği merkez olmanın gururunu yaşıyoruz'
Şehir Hastanesi anne olmak isteyenlerin umudu oldu
Şehir Hastanesi anne olmak isteyenlerin umudu oldu
İç Anadolu'nun en büyük mozaik eseri toprak altından çıkarılıyor
İç Anadolu'nun en büyük mozaik eseri toprak altından çıkarılıyor
Uzmanı, 'akıllı teknoloji'nin risklerine karşı uyardı
Uzmanı, 'akıllı teknoloji'nin risklerine karşı uyardı
YÖK 2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunda Erciyes Üniversitesi'nin Başarısı
YÖK 2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunda Erciyes Üniversitesi'nin Başarısı