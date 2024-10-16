Afet mağduru çiftçilere hibe tohum dağıtılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, değişik zamanlarda meydana gelen doğal afetler nedeniyle mağdur olan çiftçilerin üretimlerine destek olmak amacıyla tohum dağıtımı yapacak. Büyükşehir Belediyesi, 2024 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda gündem maddeleri arasında yer alan bir çalışma ile yine üreticinin yanında yer alacak.

Mecliste, Kayseri’de muhtelif zamanlarda meydana gelen doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin üretimlerine destek olmak amacıyla tohum dağıtımı yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yapılacak olan ortak iş birliği protokolünü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi görüşüldü.

Başkan Büyükkılıç, tohumların tamamını hibe şeklinde dağıtacaklarını belirterek, çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olacaklarını söyledi. Talep, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.