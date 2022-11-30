Afet ve acil durumlarda haberleşmenin tek yolu 'telsiz'

Kayseri Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Yavuz Altıntop, doğal afetlerde ve acil durumlarda iletişim sistemlerinin çökebildiğini söyleyerek, 'Acil durumlarda haberleşme konusunda çökme imkanı olmayan tek iletişim aracı telsizdir' dedi.

PAYLAŞ
  • 30.11.2022 10:24
  • Güncelleme: 30.11.2022 13:30
Afet ve acil durumlarda haberleşmenin tek yolu 'telsiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Yavuz Altıntop, doğal afetlerde ve acil durumlarda iletişim sistemlerinin çökebildiğini söyleyerek, “Acil durumlarda haberleşme konusunda çökme imkanı olmayan tek iletişim aracı telsizdir” dedi.

Depremlerde ve diğer afetlerde telekomünikasyon sistemlerinin çökebildiğini ya da zayıflayabildiğini ifade eden Kayseri Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Yavuz Altıntop, bu gibi durumlarda haberleşmenin kesilmeyeceği tek iletişim aracının telsiz olduğunu söyledi. Altıntop, “Afetlerin olmazsa olmazları telsizlerimizdir. Kayseri Amatör Telsizciler Dernek Başkanı olarak, telsiz öğrenmek isteyen ve belge almak isteyen vatandaşlarımıza uluslararası düzeyde eğitim veriyoruz. Depremlerde haberleşme sistemleri çökebiliyor. Ancak kesinlikle telsiz sistemlerinde çökme olmadığından dolayı biz insanları amatör telsizciliğe yönlendiriyoruz. Burada amaç, afetlerde ve acil durumlarda çalışan kurum ve kuruluşlara haber desteği vermek. Depremin meydana geldiği bölgedeki yıkıntı, yaralı ve can kaybını bildirmek amacıyla bu insanlar çalışmaktalar. Amatör telsizcilerin aldıkları lisanslar 193 ülkede geçerlidir. Bu lisanslarla da sadece deprem zamanında değil, diğer ülkelerle konuşarak, telsiz konusunda Türkiye olarak, ‘biz de varız’ diyorlar. Düzce depreminde de görüldüğü gibi telekomünikasyon zayıfladı. Ancak haberleşme sistemleri kesinlikle çökmedi. Çünkü telsizlerin çökme gibi bir durumu yok ve alternatifi de yok. Mandala bastığınızda ‘imdat’ çağrısı yapacak her türlü telsizi de amatör telsizciler kullanabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Röle olmasa dahi 10 kilometreye kadar amatör telsizcilerin haberleşebildiğini dile getiren Yavuz Altıntop, "Telekomünikasyon sistemi çöktüğünde en az 5 mil görüşebilecek telsiz sistemlerimizde şehrimizde şu anda kurulu. Türkiye’de ki diğer amatör telsizcilerinde elinde bu sistem mevcuttur. Telekomünikasyon çöktüğünde ‘burada deprem var’ diyecek telsiz sistemlerimiz var" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aile, insanın neslinin korunması noktasında vazgeçilmez bir kurumdur'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Aile, insanın neslinin korunması noktasında vazgeçilmez bir kurumdur”

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Emniyeti suça ve suçluya nefes aldırmıyor

Kayseri Emniyeti suça ve suçluya nefes aldırmıyor

Hasta yakınlarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet: Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi

Hasta yakınlarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet: Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi

KTO Başkanı Gülsoy, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi

KTO Başkanı Gülsoy, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi

Mazlumder, üyelerini trenle gezdirdi

Mazlumder, üyelerini trenle gezdirdi

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

4
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'de beklenen tarih geldi: 6 istifa

MHP’de beklenen tarih geldi: 6 istifa

Okuyan şehir Kayseri, kitap yarışmasına hazırlanıyor

Okuyan şehir Kayseri, kitap yarışmasına hazırlanıyor

DAHA FAZLA
Milletvekili Ataş: 'Vatandaşın cebinden elinizi çekin!'

Milletvekili Ataş: 'Vatandaşın cebinden elinizi çekin!'

Husumetlisinin evini kurşunlamaktan yargılanan kişiye 3 yıl 1 ay hapis

Husumetlisinin evini kurşunlamaktan yargılanan kişiye 3 yıl 1 ay hapis

Talas kırsalında kasaplık kursu açıldı

Talas kırsalında kasaplık kursu açıldı

Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Melikgazi, daha konforlu ve seri ulaşım için yeni alternatif yol çalışmasına başladı

Melikgazi, daha konforlu ve seri ulaşım için yeni alternatif yol çalışmasına başladı