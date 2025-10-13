  • Haberler
Afetlere karşı güvenlik: Ev ve iş yerlerinde alınması gereken önlemler

Hem evlerde hem de iş yerlerinde can ve mal kaybını en aza indirmek için evlerde ve iş yerlerinde bir takım önlemler alınması gerekiyor.

Afet risklerinin azaltılması, hem evlerde hem de iş yerlerinde can ve mal kaybını en aza indirmek için çok önemli bir konudur. Evlerde ve iş yerlerinde afet risklerinin azaltılması için bir takım önlemler alınması gerekiyor.

Evlerde ve iş yerlerinde alınması gereken tedbirler ise şu şekilde:
Afet ve acil durum planı hazırlamak
Afet ve acil durum çantası hazırlamak
Tablo ve ayna gibi eşyaları koltuklar ile yataklardan uzak bir duvara sabitlemek
Ağır ve büyük eşyaları alt raflara yerleştirmek
Dolapları duvara sabitlemek
Tavandaki avizelerin bağlantı noktalarını güçlendirmek

