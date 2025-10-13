Afetlere karşı güvenlik: Ev ve iş yerlerinde alınması gereken önlemler

Afet risklerinin azaltılması, hem evlerde hem de iş yerlerinde can ve mal kaybını en aza indirmek için çok önemli bir konudur. Evlerde ve iş yerlerinde afet risklerinin azaltılması için bir takım önlemler alınması gerekiyor.

Evlerde ve iş yerlerinde alınması gereken tedbirler ise şu şekilde:

Afet ve acil durum planı hazırlamak

Afet ve acil durum çantası hazırlamak

Tablo ve ayna gibi eşyaları koltuklar ile yataklardan uzak bir duvara sabitlemek

Ağır ve büyük eşyaları alt raflara yerleştirmek

Dolapları duvara sabitlemek

Tavandaki avizelerin bağlantı noktalarını güçlendirmek