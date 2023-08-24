Afrikalı heyetten MÜSİAD Kayseri'ye ziyaret

Çad merkezli kurulan Afrika-Türkiye İş Geliştirme Merkezi Başkanı Abdulkadir Abdurrahman ve merkez yönetim üyeleri, MÜSİAD Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

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  • 24.08.2023 15:00
  • Güncelleme: 24.08.2023 15:54
Afrikalı heyetten MÜSİAD Kayseri'ye ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çad merkezli kurulan Afrika-Türkiye İş Geliştirme Merkezi Başkanı Abdulkadir Abdurrahman ve merkez yönetim üyeleri, MÜSİAD Kayseri Şubesi’ni ziyaret etti.

Afrika Türkiye İş Geliştirme Merkezi (ATBD-C) Başkanı İşadamı Abdulkadir Abdurrahman ve merkez yönetim üyeleri, Salih Younus Abbas, Abdullah Gündüz, Alican Atay ile merkezin basın danışmanı Elif Kıran Kayseri’de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Heyet, programları çerçevesinde MÜSİAD Kayseri İl Temsilciliği’ni de ziyaret ederek MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ile istişarelerde bulundu. Yapılan ziyarette heyeti Başkan Akmermer ve yönetim kurulu karşıladı.

MÜSİAD olarak Türkiye’nin sivil olarak kurulan en büyük sermaye platformu olduklarını söyleyen MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, “MÜSİAD Kayseri olarak ziyaret için çok teşekkür ediyoruz. Kuruluşumuzun 1991 yılında İstanbul’da merkezi kuruldu. Türkiye’deki ilk şubesini de Kayseri’de açtılar 1992 yılında. Türkiye içinde 84, yurtdışında 81 ülkede temsilciliğimiz ve şubemiz bulunmakta. 13 bin 650 üyesi, 60 bine yakın işletmeyi bünyesinde barındırıyor. 60 bin işletme ile Türkiye’nin ihracatının yüzde 26’sına denk gelen bir hacme sahibiz. Sivil olarak kurulmuş Türkiye’deki en büyük sermaye platformuyuz. Biz de Kayseri şubesi olarak 300’e yakın üye ve yaklaşık 700’e yakın işletmeyi bünyemizde barındırıyoruz. Özellikle mobilyada, metal ve metale bağlı ürünlerde, çelik kapı ve son 10 yılda da özellikle küçük ev aletleri ve dayanıklı tüketim aletleri ile ön plana çıkmaya başladı endüstri alanımız. Geçtiğimiz yıl itibariyle 3,8 milyar dolar ihracatımız vardı. İnşallah bu yıl 4 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Bunun haricinde Kayseri artık sadece üretimde değil sağlık turizminde ve sağlık altyapısında ve turizmde özellikle Erciyes ve Kapadokya’ya yakın olan bölgelerde ciddi bir cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Ben tekrar ziyaret için heyete ve başkana teşekkür ediyorum” dedi.

Afrika - Türkiye İş Geliştirme Merkezi Başkanı Abdulkadir Abdurrahman ise Türkiye ile genel anlamda iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyleyerek, “Öncelikle sizlerle olmaktan hem heyecan hem de gurur duyuyorum. Çok mutluyum bu sıcak karşılama için. Biz Çad’lı iş adamları ve Orta Afrikalı iş adamları olarak sizinle çalışmaktan çok memnuniyet duyuyoruz. Sadece Kayseri değil, Türkiye ile genel anlamda iş birliği yapmaya hazırız. Bu anlamda biz bu platformu kurduk. Afrika İş Merkezi Platformu’nu yeniden kurduk. Bizim amacımız hem ekonomik hem tarım hem de medikal turizm alanında bunları bizim potansiyelimize sunmak için buradayız. Sizin kapasiteniz ile de birleşerek hedef oluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili Ekim ayında bizim Çad’da açılışımız olacak. Buradaki heyeti de davet etmek istiyoruz. Malumunuz Afrika yaklaşık 1 milyar 600 milyon nüfuslu bir kıtadır. Çok boş alanda yatırım imkanı var ve şu anda hem Çin, Rusya hem de diğer ülkeler bu hafta Güney Afrika’da toplantı yapıyorlar. Bu farklı branşlarda olan toplantıya Türkiye katılmadı ve biz beklemeden Türkiye’ye geldik. Bu alana sizin de dahil olmanızı istediğimiz için Çad’dan buraya geldik” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve Afrika - Türkiye İş Geliştirme Merkezi Başkanı Abdulkadir Abdurrahman tarafından hediye takdimi yapıldı.

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İHA

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