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Afyon sucuğu Kayseri'den önce AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Afyon sucuğu ve pastırması Kayseri'den önce Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Afyon sucuğu Kayseri'den önce AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Afyon sucuğu ve pastırmasının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirerek, “Afyonkarahisar’dan AB’ye lezzetli bir imza daha. Afyon Pastırmasından sonra şimdi de “Afyon Sucuğu”, Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili alarak 35. tescilli ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz” dedi.

Haber Merkezi

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