Ağabeyini öldürüp katilin bulunmasını isteyen sanığa 15 yıl hapis cezası

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 2014 yılında ağabeyini tüfekle vurarak öldüren ve verdiği röportajda katilin bulunmasını isteyen katil zanlısı sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

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  • 19.01.2023 13:17
  • Güncelleme: 19.01.2023 13:46
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Ağabeyini öldürüp katilin bulunmasını isteyen sanığa 15 yıl hapis cezası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 2014 yılında ağabeyini tüfekle vurarak öldüren ve verdiği röportajda katilin bulunmasını isteyen katil zanlısı sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay tarafından aldığı müebbet hapis cezası kararının bozulması nedeniyle Kayseri Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülen davaya maktul Cemal Uzun’un eşi, annesi, kardeşleri çocukları, sanık Nuri Uzun ve sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Maktul Cemal Uzun’un kızı A.H. ifadesinde "Benim kapalı alanlarda kalma fobim var. Bu hastalığımdan dolayı 7 yıl sonra beni emniyetten tekrar ifadeye çağırdıklarında cinayeti Amcam Cemal U.’nun işlediğini söyledim. Ama amcam suçsuzdur. Amcamın beraatini istiyorum" dedi. Sanık Nuri Uzun’un eşi ise ifadesinde; "Asıl suçlular dışarıda gezerken eşim cezaevinde. Sanık olarak yargılanıyor" diyerek eşinin beraat etmesini istedi. Sanık Nuri U. ise savunmasında cinayeti kendisinin işlemediğini ve suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Sanık Nuri Uzun’a ’ağabeyini kasten öldürmekten’ 15 yıl 10 ay hapsine kararı verdi.

Olay

Olay 3 Haziran 2014’te Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi’nde meydana geldi. Cemal Uzun’un (40) evine giren kar maskeli kişiler, olay tarihinden iki hafta önce nişanlanan kızı A.U.’nun (15) altınlarını çalmaya kalkıştı. Bu sırada A.U., kolundan ve karnından bıçaklandı. Boğuşma sesleri üzerine yatak odasından çıkan Cemal Uzun ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. C.U. pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılmasına yönelik özel ekip görevlendirdi. 6 ay boyunca olayın meydana geldiği Palas kasabasında teknik ve fiziki takip yürüten cinayet dedektifleri, olay tarihinde alınan ifadeleri ayrıntılı inceleyerek, olay anında ikamette bulunan aile fertlerinin ifadelerinin çeliştiğini ve tutarsız olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada maktul Cemal Uzun’un aile içerisinde meydana gelen kavga nedeniyle kardeşi Nuri Uzun tarafından tüfekle öldürüldüğü tespit edildi. Ağabeyini öldüren Nuri Uzun, olayın ardından İHA’ya verdiği röportajda katilin bulunması için yardım istemiş, "Katilin bulunmasını istiyoruz. Katil dışarıda olabilir, hiçbir şey yapılmıyor. En kısa zamanda katilin bulunmasını istiyoruz" demişti.

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İHA

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