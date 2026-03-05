  • Haberler
  • Gündem
  • Ağabeyini vuran kardeşin yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Ağabeyini vuran kardeşin yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Pınarbaşı ilçesinde alacak verecek nedeni ile ağabeyini silahla yaralayan ve hapis cezası alan şahsın yeniden yargılanmasına yapıldı, sanık 11 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Ağabeyini vuran kardeşin yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Pınarbaşı ilçesinde A.K. alacak verecek nedeniyle ağabeyi B.K.’yı silahla yaraladı. Konu ile ilgili açılan dava karara bağlandı. Karar istinaftan döndü. Yeniden yapılan yargılamanın bugünki karar duruşmasına tutuklu sanık A.K. ile avukatı katıldı. Mahkemede konuşan sanık, “Olaydan dolayı pişmanım. Öldürme kastıyla hareket etmedim” dedi. Mahkeme heyeti daha önce 18 yıl 3 ay hapis cezası alan sanığına tahrik indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 3 ay olarak açıkladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücreti 2025 yılında yüzde 37,8 arttı
Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücreti 2025 yılında yüzde 37,8 arttı
Bakan Şimşek, 'Akaryakıttaki fiyat artışının yüzde 75'ini vergiden karşılıyoruz'
Bakan Şimşek, “Akaryakıttaki fiyat artışının yüzde 75’ini vergiden karşılıyoruz”
Kayseri'nin Ulaşım Geleceği İçin Kritik Toplantı: Tramvay Hattı Geliyor!
Kayseri'nin Ulaşım Geleceği İçin Kritik Toplantı: Tramvay Hattı Geliyor!
Kayseri'de Halk Otobüsü Motorunda Yangın: Faciadan kıl payı
Kayseri'de Halk Otobüsü Motorunda Yangın: Faciadan kıl payı
Kayseri'de Kafe Hırsızı 6. Gününde Yakalandı
Kayseri'de Kafe Hırsızı 6. Gününde Yakalandı
Kayseri'de 'İlk Ders Yeşilay' Etkinliği ile Binlerce Öğrenci Farkındalık Kazandı
Kayseri'de 'İlk Ders Yeşilay' Etkinliği ile Binlerce Öğrenci Farkındalık Kazandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!