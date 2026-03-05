Ağabeyini vuran kardeşin yeniden yargılandığı davada karar çıktı
Pınarbaşı ilçesinde alacak verecek nedeni ile ağabeyini silahla yaralayan ve hapis cezası alan şahsın yeniden yargılanmasına yapıldı, sanık 11 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Pınarbaşı ilçesinde A.K. alacak verecek nedeniyle ağabeyi B.K.’yı silahla yaraladı. Konu ile ilgili açılan dava karara bağlandı. Karar istinaftan döndü. Yeniden yapılan yargılamanın bugünki karar duruşmasına tutuklu sanık A.K. ile avukatı katıldı. Mahkemede konuşan sanık, “Olaydan dolayı pişmanım. Öldürme kastıyla hareket etmedim” dedi. Mahkeme heyeti daha önce 18 yıl 3 ay hapis cezası alan sanığına tahrik indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 3 ay olarak açıkladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.