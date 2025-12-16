Ağabeyini vuran şahsın yeniden yargılanmasına başlandı

Pınarbaşı ilçesinde alacak verecek nedeni ile ağabeyini silahla yaralayan ve hapis cezası alan şahsın yeniden yargılanmasına başlandı.

Pınarbaşı ilçesinde A.K. alacak verecek nedeniyle ağabeyi B.K.’yı silahla yaraladı. Konu ile ilgili açılan dava karara bağlandı. Karar istinaftan döndü. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık A.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada en müşteki ve sanığın kardeşleri tanık olarak dinlendi. K.K., “Ağabeyim A.K: askeri personeldir. Bize yardımcı olmak için bazı zamanlar destek olur. A.K. alacağını istedi. Diğer ağabeyim B.K. borcunu ödemediğini ve küfür etti” dedi. Tutuklu sanık A.K. ise, “Öldürmek kastı ile hareket etmedim. B.K. yolumu kesti. Ben de korkutmak için ateş ettim. Beraatini istiyorum” dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duurşma ileri bir tarihe ertelendi.