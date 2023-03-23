Ağabeyinin arkadaşının ölümüne sebep olan sanığa 16 yıl 8 ay hapis

Olay, 29 Ekim 2021 tarihinde saat 21.00’de Kocasinan İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çıkan tartışmada silahla vurulan Oğuzhan A. (25) arkadaşları tarafından fenalaştı sanılarak Yeşil Mahalle Cumali Sokak'taki evine getirildi. Oğuzhan A.’nın başındaki kanama fark edilince yanındakilerin ihbarı üzerine ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan A. 8 gün sonra hayatını kaybederken şüpheliler M.F.Ö, B.B.Ö. ve T.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLU SANIK M.F.Ö: HIRSIZLAR O.A. VE AĞABEYİME ZARAR VERİYOR SANDIM

3’üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına maktul Oğuzhan A.’nın babası Ş.A. ve kardeşi Ş.A. ile tutuklu sanık M.F.Ö. katıldı. Mahkemede söz alan tutuklu sanık M.F.Ö., “Oğuzhan A. ile ağabeyim B.B.Ö.’ye ait sigara sarma makinesi çalınmıştı. Sigara sarma makinesinin internette satıldığını gördüler. Onu almaya gittiler. Silah sesi duydum. Hırsızlarla aralarında bir şey çıktı sandım. Ortalık karanlıktı ve ağabeyim B.B.Ö. ‘yardım edin’ diye bağırınca ben de bu nedenle uyarı amaçlı ateş ettim. O.A. alkollüydü mırıldanıyordu o nedenle fenalaştı sandık. Yaralandığını anlayınca ambulansa haber verdik” diye konuştu.

Ölen Oğuzhan A.'nın babası Ş.A. da, “Oğlumu vahşice katletmişlerdir. Hepsinin cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti tutuklu sanık M.F.Ö. hakkında ‘olası kasıtla ölüme sebep olmak’ suçundan 16 yıl 8 ay, ağabeyi B.B.Ö. ile onun arkadaşı T.B. hakında ise ‘suçluyu koruma’ suçundan 2,5’ar yıl hapis cezasına hükmetti.