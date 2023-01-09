Ağaç İşleri'nde yüksekten düşen kişi yaralandı
Kayseri'de bir kişi yüksekten düşerek ağır yaralandı.
- 09.01.2023 10:59
- Güncelleme: 09.01.2023 10:59
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Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi sitesinde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi yüksekten düşme sonucu yaralandı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar, durumu sağlık ekibine bildirdi.
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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