Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Yozgat'ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- 02.05.2023 13:54
- Güncelleme: 02.05.2023 13:54
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yozgat’ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yozgat’ta Lise Caddesinde bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar durumu Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, itfaiye sepetiyle kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kedinin sahibi kedisinin kurtarılma anını heyecanla takip etti. Kurtarılan kedi, yaşam alanı olan iş yerine girdi.
İHA
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