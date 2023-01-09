Ağaçtan düşen muhtar yaşamını yitirdi
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde çıktığı ceviz ağacından düşen mahalle muhtarı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- 09.01.2023 10:57
- Güncelleme: 09.01.2023 10:57
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Olay, Felahiye ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi’nde meydana gelmişti. Ceviz ağacına çıkan Alparslan Mahalle Muhtarı Nihat Karakoç, dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Muhtar Karakoç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Boynunda ve vücudunun değişik yerlerinde kırık ve zedelenme olduğu öğrenilen Karakoç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
1ha
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