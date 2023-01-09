Ağaçtan düşen muhtar yaşamını yitirdi

Olay, Felahiye ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi’nde meydana gelmişti. Ceviz ağacına çıkan Alparslan Mahalle Muhtarı Nihat Karakoç, dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Muhtar Karakoç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Boynunda ve vücudunun değişik yerlerinde kırık ve zedelenme olduğu öğrenilen Karakoç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.