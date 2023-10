AGD'den Filistin için Fetih Duası

AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, "Yüz yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ederek, kadın, yaşlı, çocuk demeden katlederek, habis bir kanser gibi büyüyen İsrail, bu sabah pervasız eylemlerinin karşılığını, mutlak başarıya ulaşan Aksa tufanı operasyonu ile acı acı tecrübe etmiş oldu. Bunca zamandır bu meydanlarda İsrail’in zulümlerini tel’in için toplandık, zalimlere karşı nefretimizi haykırdık. Kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederek duaya durduk, kıyama kalktık. Fakat bugün başka! İşte bugün büyük bir sevinçle, Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle ve mücahidlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız! İlk kıblemiz, haremimiz, etrafı mübarek kılınmış Mescidi Aksa’mız, her gün terörist İsrail ve yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir ediliyorken, sokaklarda masum siviller kurşuna diziliyorken, on yaşında çocuklar tutuklanıyorken, Gazze’de ambargo ve abluka şiddetini artırmışken, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil tüm müslümanların izzeti hergün her an çiğnenmeye devam ediyorken gerçekleşen bu operasyon, yalnız İsrail’e değil, dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevaptır. Dünyayı zulüm kulelerinden tahakküm ile yöneten kafirlere karşı bir avuç mücahid, bugün bir kere daha; arzın yegâne ve mutlak sahibinin cenâb-ı allah olduğunu hatırlatmış, delinemez, geçilemez, yapılamaz denilen ne varsa hepsini yapmıştır. Milyarlarca dolar harcanan sistemler, uydular, istihbarat ağları, silahlar ve hepsinden önemlisi yenilmezlik algısı yerle yeksan olmuştur. Merhum Erbakan hocamızın “israil ancak güçten anlar” ifadelerini hakkıyla anladığımız bir günü yaşıyoruz." dedi.

Başkan Yusuf Şahin, "daha önce haykırdığımız gibi yine buradan haykırmayı bir vazife biliyoruz: İsrail’in başkenti ne Kudüs, ne de tel Aviv’dir. İsrail’in başkenti cehennemin dibidir! Ey Allah’ın lanetlediği kavim, ey İsrail! Ne kadar zulmederseniz edin, ne kadar kan dökerseniz dökün, Mescidi Aksa’yı, Kudüs’ü, Filistin’i bizden koparamayacaksınız! İşte biz Aksa için canını vermeye hazır on binler yüzbinler milyonlar olarak daima karşınızda olacağız. Tarih sahnesinden silinip gideceğiniz güne kadar sizinle mücadele edecek, kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. İşte bu sabah olduğu gibi hiç beklemediğiniz bir anda sizi bu coğrafyadan söküp atacağımız günler yakındır." ifadelerini kullandı.

Müslüman ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğini belirten Şahin, "Müslümanların da Filistin davasına gerekli önemi ve önceliği vermesi, tüm maddi olanakların ve manevi desteğin mücahidlerin hizmetine sunulması şarttır. Kudüs ve Mescidi Aksa için gayret göstermek imanımızın ve insanlığımızın bir gereğidir. Buradan başta ülkemiz olmak üzere tüm müslüman devlet yöneticilerine ikazda bulunuyoruz: Amerika’dan, İsrail’den, Avrupa’dan, Rusya’dan, Çin’den değil, Allah’tan korkun, Allah’tan korkun, Allah’tan korkun! Allah’a güvenin, ahiretinizi düşünün! Bırakın bu normalleşme adımlarını! Tarihinize bakın inancınıza sarılın! Müslüman ülkelerle iş birliğini geliştirin! Sorunlara birlikte çözüm arayın! Cenab-ı Hak İsrail’e karşı çarpışan yiğit kardeşlerimize güç, kuvvet versin, attıklarını isabet ettirsin, Aksa tufan’ı operasyonunu mutlak zaferin ve özgür Kudüs’ün habercisi eylesin! Zafer İslam’ındır. Zafer Allah’ındır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır!" açıklamasında bulundu.

Açıklama yapılan duaların ardından son buldu.