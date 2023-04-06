AGD'den İsrail'e sert tepki

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Ömer Faruk Çağrıcı, İsrail polisinin Mescid'i Aksa'ya yaptığı baskına sert tepki göstererek, Terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal etmiş olduğu topraklardan sökülüp atılacağı günler yakındır dedi.

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  • 06.04.2023 12:54
  • Güncelleme: 06.04.2023 13:47
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AGD'den İsrail'e sert tepki
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şube Başkanı Ömer Faruk Çağrıcı, İsrail polisinin Mescid’i Aksa’ya yaptığı baskına sert tepki göstererek, "Terör örgütü İsrail’in Kudüs’ten ve işgal etmiş olduğu topraklardan sökülüp atılacağı günler yakındır" dedi.

AGD Kayseri Şubesi üyeleri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya yaptığı baskın ile Filistinlileri gözaltına almasına tepki gösterdi. Teravih namazının ardından Bürüngüz Camii önünde basın açıklaması yapan AGD Kayseri Şube Başkanı Ömer Faruk Çağrıcı; "İslam coğrafyasına yönelik gerçekleştirilen saldırıların tahammül eşiği çoktan aşıldı ve artık dayanılmaz bir noktaya ulaştı. Her ramazan ayında olduğu gibi dün gece de Kudüs’te, Mescidi Aksa’mıza ve ibadet eden kardeşlerimize düzenlenen saldırı, bir kere daha ve son bir defa umuyoruz ki; sinir uçlarımıza kadar dokunmuştur. İlk kıblemiz Mescidi Aksa 1948 yılından beri terörist İsrail’in işgali altındadır. Bu işgal ve zulümler ile 1948 yılından beri Mescidi Aksa’mız ve Müslümanların izzeti işgal altındadır. Müslümanların namusu ve e özgürlüğü işgal altındadır. Mescidi Aksa İsra suresinde de buyrulduğu üzere çevresi mübarek kılınan kutlu bir mekandır bizim için. Mescidi Aksa ümmetin göz bebeğidir. İlk kıblegahımız Mescidi Aksa uluslararası camiada meşruiyeti olan ve devlet olarak tanınan ama bizim için tam bir terörist devleti olan İsrail’in saldırılarıyla ve işgaliyle esir altındadır. Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki; Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Mescidi Aksa’nın işgal altında olması sadece bir Filistin meselesi değildir. Kudüs’ün işgal altında olması sadece Arapların meselesi değildir. Kudüs’ün ve Mescidi Aksa’nın işgal altında olması bütün ümmeti Muhammed’in meselesidir. Filistin’e İslam coğrafyasının tam kalbine bir hançer olarak saplanan terörist İsrail devleti, bölgede yaşanan kaosun, terörün, olayların, iç savaşların ve işgallerin biliyoruz ki ana sebebidir. Biz biliyoruz ki bugün Siyonizm’in her türlü fesadı yeryüzüne yayıyor olabilişi İsrail’in emelleri altından geçmektedir. Terör örgütü İsrail’in Kudüs’ten ve işgal etmiş olduğu topraklardan sökülüp atılacağı günler inşallah yakındır" ifadelerini kullandı.

Dernek üyeleri slogan atarken, Kudüs için dua da edildi.

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İHA

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AGD'den İsrail'e sert tepki

AGD'den İsrail'e sert tepki

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