AGD Kayseri Şube Başkanı Şahin: 'Filistin bizim onurumuzdur'

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 'Siyonizm Tarihi ve Hedefleri' adlı konferans düzenlenecek. Filistin'de yaşanan insanlık dramı hakkında konuşan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, 'Filistin bizim onurumuzdur' dedi.

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  • 28.11.2023 11:43
  • Güncelleme: 28.11.2023 15:34
AGD Kayseri Şube Başkanı Şahin: 'Filistin bizim onurumuzdur'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından ‘Siyonizm Tarihi ve Hedefleri’ adlı konferans düzenlenecek. Filistin’de yaşanan insanlık dramı hakkında konuşan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “Filistin bizim onurumuzdur” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği tarafından Çarşamba günü saat 19.30’da düzenlenecek, ‘Siyonizm Tarihi ve Hedefleri’ adlı konferansın konuğu Doç. Dr. Muhammed Maruf olacak. Konferans; Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salon’unda gerçekleştirilecek. Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin Kudüs’ün sürekli gündemde kalması gerektiğini vurguladı. Şahin, “Filistin bizim onurumuzdur. Biz kendimizi Filistinli Müslüman kardeşlerimizden ayrı düşünmüyoruz. Bu nedenle her zaman gündemimizde yer alacaklar. Çarşamba günü de konferanslarımızdan birini icra edeceğiz. Doç. Dr. Muhammed Maruf Kayseri’de misafirimiz olarak Filistin’de yaşanan süreci değerlendirecek. ‘Siyonizm Tarihi ve Hedefleri’ konulu konferans Çarşamba günü 19.30’da Melikgazi Tiyatro Salonu’nda yapılacak. Tüm halkımızı davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yusuf Şahin, “Anadolu Gençlik Derneği olarak, evrene, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında; tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı; Kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında, adaletin tesisinde kararlı; Bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan bir nesil idealimiz var. ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ düsturu ile hareket eden bir topluluğuz. Biz biliyoruz ki bir devlet savaşa girdiği zaman, çocuk öldürmez, kadın öldürmez, yaşlı öldürmez, hastane bombalamaz, mabedi bombalamaz, suyu kesmez, elektriği kesmez, ilaca erişimi engellemez, gıdaya ulaşımı engellemez O yüzden bu yaşanan savaş değil katliamdır ve biz bu katliamın karşısındayız.” şeklinde konuştu.

İHA

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