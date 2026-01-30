AGD'nin Milli Gençlik Sohbetleri Tomarza'da Başladı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Tomarza İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen Milli Gençlik Sohbetleri yeniden başladı.

AGD'nin Milli Gençlik Sohbetleri Tomarza'da Başladı

Programın başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan AGD Kayseri Eğitim Birimi Başkanı Bekir Korkut, Milli Gençlik Sohbetlerinin gençlerin manevi, ahlaki ve fikri gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek “Milli Gençlik Sohbetleri, gençlerimizin kimliğini tanıyan, değerlerine bağlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sunan önemli bir çalışmadır. Anadolu Gençlik Derneği olarak amacımız gençlerimizi sadece bilgiyle değil, ahlak ve şuurla da donatmaktır. Bu doğrultuda Tomarza’da yeniden başlayan sohbetlerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

AGD Tomarza İlçe Başkanı Ramazan Kural ise Milli Gençlik Sohbetlerinin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kural, “Bir süredir ara verdiğimiz Milli Gençlik Sohbetlerimizi yeniden başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmalara gösterilen ilgi bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah Tomarza’da daha fazla gencimize ulaşarak, onları milli ve manevi değerlerle buluşturmaya devam edeceğiz.”

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞDER) Bölge Başkanı Halil İbrahim Kabak’ın konuşmaları ile ilk eğitim düzenlendi. Milli Gençlik Sohbetlerinde; değerler eğitimi, gençlik bilinci, ahlak, kardeşlik ve güncel meseleler ele alınmaya devam edileceği bildirildi.

