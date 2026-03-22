Ağıla giren köpek küçükbaş hayvanları telef etti
Kayseri'de iddiaya göre bir sokak köpeği, boş arazide bulunan ve keçi ile koyunların yer aldığı ağıla girerek hayvanlara saldırdı. Olayda 6 keçi ve 4 koyun telef olurken, 1 keçinin de kayıp olduğu bildirildi.
Melikgazi ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi alt kısmında bulunan ağaçlık alandaki boş arazide meydana gelen olayda, ağıla giren sokak köpeğinin M.G.’ye ait küçükbaş hayvanlara zarar verdiği iddia edildi. Yaşanan saldırı sonrası 6 keçi ve 4 koyunun telef olduğu belirlenirken, 1 keçinin ise kayıp olduğu ifade edildi.