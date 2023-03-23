Ağır Hasarlı Binamız 1096'ya Çıktı

Kayseri Valiliği, kentte devam eden hasar çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Yazılı açıklamada “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilimizin etkilendiği deprem sonrasında, bütün ülkemizde olduğu gibi ilimizde de bölgeye yapılan yardımlar ve bölgeden ilimize intikal eden depremzede vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, 22 Mart itibariyle; yapılan toplam 14.989 başvurudan 14.131 adet yapının hasar tespit çalışması yapılmış olup, 8.895 hasarsız, 4.089 az hasarlı, 51 orta hasarlı ve 1.096 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Yapılan başvuruların yüzde 94’ünün hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.