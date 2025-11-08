Ağırnas Belediyesi eski başkanı Başoğlu, 'Sinan Evi projesi ile Cumhurbaşkanı bize ödül verdi'

Ağırnas Belediyesi eski başkanı Mehmet Osman Başoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Dün Bugün Yarın" programına katılarak, moderatör Çekül Vakfı Kayseri temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy'un sorularını yanıtladı.

Ağırnas Belediyesi eski başkanı Mehmet Osman Başoğlu, Ağırnas’taki Sinan Evleri projesi hakkında ve Prof. Dr. Metin Sözen’in projedeki etkisinden söz etti.

Eski başkan Başoğlu, Sinan Evleri projesinin yapım sürecinden bahsederek; “Mimarlık Fakültesi'nin dekanı Hüseyin Yurtsever. Allah rahmet eylesin. O bana bir telefon açtı. "Başkan gel” dedi. Tabii biz Mimarlık Fakültesi'nin yolunu tuttuk. Mimar Sinan’la ilgili olduğu için Mimarlık Fakültesi, proje için. Hüseyin Bey hemen geldi çağırdı beni, gittik oraya. "Senin projeni yapacağız" dedi. Hızlı bir şekilde komisyon kuruldu. Suat Çabuk Hocam, onun başkanlığında bir komisyon kuruldu. Hızlı bir şekilde bizim Sinan Evi'nin projesi yapıldı. Suat Hocam'la Metin Hoca'yı da ben tanıştırdım. Biz de işin başındaydık o zamanlar. İşi gücü rast gitsin, Allah rahmet eylesin, Metin Hocam projeyi hızlı bir şekilde yaptırdı. Kurula girdi ve onay çıktı. Onaydan sonra bizi Tarihi Kentler Birliği'ne üye yaptı. Tarihi Kentler Birliği kurulmuştu, 6 ay sonra bizi oraya üye yaptı. Projemizi Suat Hocam'la götürdük, Antalya'da Tarihi Kentler Birliği'nde sergiledik ve Cumhurbaşkanı bize ödül verdi, . İlk projemiz ödül aldı. Daha sonra İstemihan Talay Kültür Bakanımızdı. İstemihan Talay, beni partilerimiz farklı olmasına rağmen kapıda karşılardı. Bizim projemizi bakanlığa götürdük, Metin hocamın telefonuyla, talimatıyla. İhale yaptırdı, hızlı bir şekilde, o günün parasıyla 2 trilyonluk ihale yapıldı. Halit Menzil, Allah rahmet eylesin, o da müteahhitti. Onlarda da heyecan vardı. O şekilde orayı restore ettik. Hocamla tanıştık ve diyaloğumuz 25 yıl, ölümüne kadar Zincirlikuyu'ya kadar devam etti. Hatta bana "Sen her zaman beni ara" derdi. Haftada bir arardım, aramadığım zaman o beni arardı, rahatsız etmeyeyim diye aramıyordum. O aradığı zaman da ben mahcup oluyordum. Bir öğrenci-hoca ilişkisinden ziyade baba-evlat gibi. Hocamı anlatmaya sözler, kelimeler yetmez” ifadelerini kullandı.