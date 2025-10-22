Ağırnas Kâşifleri Projesi ile Öğrenciler Kültürel Mirası Keşfediyor

Etkinlik, Mimar Sinan’ın mirası etrafında şekillenirken, yerel değerlere duyarlı bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor. Koramaz Vadisi ve müzesi, öğrencilerin tarih ve doğa turizmi ile buluşmasına olanak tanıdı. Proje çerçevesinde Ağırnas Osman Yücel Ortaokulu öğrencileri, çeşitli etkinlikler aracılığıyla bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu keşfetti.

Programda, mimari tanıtımlar, müze gezileri ve yerel kültür atölyeleri gibi etkinlikler düzenlendi. Ayrıca, dorak taşı ve aspir yağı yapımı gibi uygulamalı çalışmalar da yapıldı.

Sertifika törenine katılan yerel yöneticiler ve akademisyenler, projenin önemine vurgu yaparak, gençlerin kültürel mirasa sahip çıkmalarının altını çizdiler. Bu tür etkinliklerin, öğrencilerin tarih bilincini artıracak ve yerel kültüre olan bağlılıklarını güçlendireceği ifade edildi.