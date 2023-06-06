Ağlayan şelale dikkat çekiyor

Yozgat merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Köçekkömü köyünde bulunan halk arasında 'Ağlayan Şelale' olarak adlandırılan doğa harikası şelale, gizli kalmış güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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  • 06.06.2023 09:42
  • Güncelleme: 06.06.2023 09:42
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Ağlayan şelale dikkat çekiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Köçekkömü köyünde bulunan halk arasında “Ağlayan Şelale” olarak adlandırılan doğa harikası şelale, gizli kalmış güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Yozgat’a bağlı Köçekkömü köyünde bulunan ve yaklaşık 20 metre yüksekliğe sahip Ağlayan Şelale, damla damla akan suyu ve gizli kalmış doğal güzelliğiyle vatandaşların beğenisini kazanıyor. Şelaleyi ziyarete gelen doğaseverler de bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

Yozgat’ta daha çok doğa tutkunlarının ziyaret ettiği şelalenin bakımının yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen Recep Çetin isimli vatandaş, “Gelmek isteyenlere tavsiye ederiz, özellikle yaz mevsiminde çok serin oluyor burası. Şehrin kalabalığından kurtulup buraya gelmek isteyenleri bekleriz” dedi.

Yerel yönetimlerin böyle güzelliklere kayıtsız kalmaması gerektiğini söyleyen Deniz Akalın isimli doğasever ise Yozgat’a çok yakın bir yerde böylesine farklı bir atmosferin sahipsiz bırakılmaması gerektiğini söyledi. Akalın, “Yerel yöneticiler bu güzelliğin üzerinde dursalar, belki de Yozgat civarında bunun gibi doğa harikası, turizme açılacak keşfedilmemiş yerler vardır. Aslında yetkililer bunlarla ilgilense burası yerli ve yabancı turizme katkı sağlayacak güzel bir doğal alan olur” şeklinde konuştu.

Hafta sonlarını doğada gezerek değerlendirdiğini söyleyen İbrahim Erdoğan ise şunları söyledi: “Ben burayı ilk defa gördüm, ilk defa geldim. Değişik bir havası var buranın. Yukarıdan aşağıya indiğimiz zaman nemli bir havası var. Buranın turizme kazandırılması çok güzel olur”.

İHA

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