Ağrı 1970 Spor Kulübü - Erciyes 38 FK: 1-2



Erciyes 38 FK, deplasmanda karşılaştığı Ağrı 1970 Spor’u 1-2’lik skorla yendi.

TFF 3’üncü Lig’de mücadele eden Erciyes 38 FK deplasmanda karşılaştığı Ağrı 1970 Spor Kukübü karşısında 7’inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Artun ile öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Kayseri ekibi 55’nci dakikada Serdar ile farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi takım 82’nci dakikada farkı 1’e düşürdü.

AMBULANS SAHAYA GİRDİ

Maçın 90+2’nci dakikasında Ağrı 1970 Spor atağında ev sahibi takımdan Tayfun işe Erciyes 38 FK’dan Batuhan havada çarpıştı. İki futbolcu da yerde kaldıktan bir süre sonra Batuhan ayağa kalktı. Ev sahibi takımın futbolcusu Tayfun ise sedye ile sahaya giren ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Erciyes 38 FK maçı 2-1’lik skorla kazandı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Vali Lütfü Yiğenoğlu

HAKEMLER: Erdem Demirtaş, Denizcan Şahin, H.Hüseyin Yazıcılar

AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ: Muhammet Elyesa - Yusuf, Ertuğrul, Doğukan, Fatih, Eren (Dk.67 Mehmet Nur), Mesih, Ali (Dk.58 Tayfun), Efe, Yusuf (Dk.57 Muhammet Kılıç), Emirhan Alperen (Dk.67 Kerem)

ERCİYES 38 FK: Kadem Burak (Dk.66 Muhammed Yasin) - Ahmet Kağan, Utku, Batuhan, Eren, Güney, Berke (Dk.86 Caner), Utkan, Fatih (Dk.66 Hüseyin), Serdar (Dk.86 Ethem), Artun (Dk.79 Ali)

GOLLER: Dk.82 Muhammet Kılıç (Erciyes 38 FK) Dk.7 Artun, Dk.55 Serdar (Erciyes 38 FK)

SARI KART: Efe, Yusuf, Doğukan, Hivan (Ağrı 1970 Spor Kulübü) Fatih, Güney, Batuhan (Erciyes 38 FK)