AGSYD'de Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi

Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği (AGSYD) Kayseri Şubesi, Olağan Genel Kurulu'nu üyelerinin katılımı ile Bünyan'da gerçekleştirdi.

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  • 25.05.2023 10:37
  • Güncelleme: 25.05.2023 10:47
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AGSYD'de Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği (AGSYD) Kayseri Şubesi, Olağan Genel Kurulu’nu üyelerinin katılımı ile Bünyan’da gerçekleştirdi.

Anadolu Gazeteciler ve Spor yazarları Derneği Kayseri Şubesi, yıllık faaliyet programı çerçevesinde Olağan Genel Kurulu’nu üyelerinin yoğun katılımı ile Bünyan’da gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilançolar ayrı ayrı okunarak oy birliği ile ibra edildi.

Tahmini bütçenin görüşülmesinin ardından tek liste ile aday olan Mehmet Fatih Kaymaz, kısa bir konuşma yaparak dernek üyelerine bir sonraki dönem için yapılacakları sıraladı. AGSYD’ye bugüne kadar büyük katkılar sağlandığını kaydeden Kaymaz, dernek olarak asıl amaçlarının üyelerinin mesleki eğitimlerinin sağlanarak sevgi ve dayanışma bağlarının artırılması, spor gazetecilerinin meslekleriyle ilgili sosyal-kültürel hak ve çıkarlarının korunması, geliştirilmesi ve spor yapma gereksinimlerinin karşılanması olduğunun altını çizdi.

AGSYD’de gerçekleştirilen olağan genel kurulda Yönetim Kurulu (Asil) listesinde Mehmet Fatih Kaymaz, Hüseyin Göktaş, Murat Turp, Memduh Borazan ve Naci Gültekin Şeker yer aldı. Denetim Kurulu (Asil) listesinde Şevket Atalay, Habibullah Efendigil ve Yasin Dalkılıç bulundu.

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İHA

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