AGSYD'de onur ödülleri sahipleri ile buluştu

Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği (AGSYD) Kayseri Şubesi tarafından ’Meslekte Onur Ödülleri Gecesi’ töreni düzenlendi.

Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi tarafından ‘Meslekte Onur Ödülleri Gecesi’ düzenlendi. Ödül gecesine; Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, AGSYD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Fatih Kaymaz, TGRT & Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Hasan Sarıçiçek, dernek üyeleri ile davetliler katıldı. Törende konuşan AGSYD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Fatih Kaymaz; "Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği olarak önceki dönem başkanlarımız böyle etkinliklere imza atmışlardı. Pandemi dönemi boyunca etkinlik yapamamıştık. 2023 yılı Mayıs ayında yapılan genel kurul sonrası ikinci dönem başkanlığımıza üyelerimiz tekrar teveccüh gösterince biz de çok geç kalmadan böyle bir etkinlik yapmak istedik" dedi. AGSYD genel merkezinin Bursa’da olduğunu kaydeden Kaymaz; "Derneğimiz, 25 Mayıs 1992 yılında kuruldu. Derneğimizin amacı; gazetecilik mesleğini geliştirmek, güvenilirliğini artırmak, gazeteci hak ve çıkarlarını korumaktır. Üyelerin mesleki eğitimine destek olmak, sevgi ve dayanışma bağını artırmak, üyelerin spor yapma ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlamaktır. Genelde ve yerelde gazetecilik başarı ödülleri etkinlikleri düzenlemektir. Türk sporunun alt yapısına katkı sağlamak, amatör sporu ön plana çıkartmak. Gazetecilik mesleğini önemseyen özel günlerde hatırlamak ve etkinlik yapmak derneğimizin başlıca görevleri arasındadır. Gazeteciliğin her alanında faaliyet göstererek bu mesleğe hizmet eden, zor şartlara rağmen halkın doğru haber alma hakkını yerine getirebilmek için çalışan Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği’nin; 687 üyesi, 10’u şube, 57’si temsilcilik bazında olmak üzere 67 ilde teşkilatı bulunmaktadır. Kayseri şubesi olarak biz 30’a yakın üyemizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Genel Başkanımız İbrahim Erdoğan da gecemize katılmak istedi, ancak yanımızda olamadı. Kendisi de bize tebrik mesajı atarak ödül gecemizi kutladı" diye konuştu.

Düzenlenen gecede konuşma yapan TGRT & Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Hasan Sarıçiçek ise, "Gazetecilerin ödül alması omuzlarına takılan rozet gibidir. Ödül alan gazeteciler kadar burada bulunan meslektaşlarımızda mesleğe büyük katkılar sağlamaya devam edeceklerdir. Mehmet Fatih Kaymaz kardeşime ve ekibine ayrıca diğer gazeteci meslektaşlarıma başarılar dilerim" dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise konuşmasında gazeteciler ile meslektaş olduklarını belirterek; "Gazeteciler, bizlerin kamu yöneticilerinin mesai arkadaşlarıdır. Kriz ve doğal afetler ve bayramlarda beraber hareket ediyoruz. 10 Ocak Gazeteciler Günü ancak 10 Ocak aynı zamanda İdareciler Günü. Valimizin de sizlere çok selamları var. Sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

AGSYD Kayseri Şubesi Meslekte Onur Ödülleri çerçevesinde Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, KGC Başkanı Metin Kösedağ ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç tarafından ödüller üyeleretakdimedildi.