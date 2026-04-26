AGSYD Kayseri Şubesi'nde Mehmet Fatih Kaymaz güven tazeledi

AGSYD Kayseri Şubesi’nin olağan genel kurulu Kayseri Gazeteciler Cemiyeti toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel kurula, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, HAK-İŞ İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, Kocasinan Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Serbez ile çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Divan başkanlığını gazeteci Mustafa Cengiz’in yaptığı genel kurulda, divan başkan yardımcılığı görevini Cenani Ayaydın üstlenirken, katip üyeliklerini Hamdi Aktürk ve Yavuz Navruz yürüttü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, yönetim ve denetim kurulu raporları ile mali tablolar ayrı ayrı okunarak oy birliğiyle ibra edildi. Tek listeyle gidilen seçim sonucunda Mehmet Fatih Kaymaz, yeniden başkan seçildi.

Genel kurulda AGSYD Kayseri Şubesi’nin yeni yönetimi de belirlendi. Yönetim kurulu asil üyeliklerine, Hüseyin Göktaş, Murat Turp, Naci Gültekin Şeker ve Memduh Borazan seçildi.

Yönetim kurulu yedek üyeleri ise, Mehmet Alp Cengiz, Mehmet Altındağ, Habibullah Efendigil, Ramazan Karakuş ve Mehmet Taş oldu. Denetim kurulu asil üyeliklerine Şevket Atalay, Yasin Dalkılıç ve Saim Yıldız seçilirken, denetim kurulu yedek üyeleri Huzeyfe Ulu, Celal Kösedağ ve Sermin Selda Polat oldu. Onur kurulu üyeleri de Ahmet Çağlayan Çınar, Bekir Demirağ, Mustafa Cengiz, Hamdi Aktürk, İbrahim Altuntaş, Cenani Ayaydın, Demet Öztürk, Mehmet Sena Kösedağ, Ahmet Şan, Yavuz Navruz ve Orhan Canbulatel olurken, büyük kongre delegeliğine de Mehmet Fatih Kaymaz, Hüseyin Göktaş, Murat Turp, Memduh Borazan, Naci Gültekin Şeker, Mustafa Cengiz, Hamdi Aktürk, İbrahim Altuntaş, Şevket Atalay ve Yasin Dalkılıç seçildi.

Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

(RHA)