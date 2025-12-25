AGÜ'de Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde Abdullah Gül Üniversitesi’nde, afet farkındalık eğitimi düzenlendi. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü’nde gerçekleşen eğitime akademisyenler, öğrenciler, yurt personeli, yurt idarecileri ve idari personel ile güvenlik görevlileri olmak üzere 70 kişi katıldı.

Eğitimde, uzmanlar tarafından afet türleri, afete hazırlık, afet anında ve sonrasında alınması gereken tedbirler, izlenmesi gereken yollar detaylı şekilde anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı, afetlere karşı daha dirençli ve her türlü afete karşı en üst düzeyde hazır bir Kayseri için kent genelinde toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim faaliyetlerini, hız kesmeden sürdürüyor.