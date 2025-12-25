AGÜ'de Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) yurt personeli, yurt idarecileri ve idari personel ile güvenlik görevlilerine yönelik Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi düzenlendi. Eğitimlerde afet türleri, afete hazırlık, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenlere dair eğitimler verildi.

AGÜ'de Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde Abdullah Gül Üniversitesi’nde, afet farkındalık eğitimi düzenlendi. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü’nde gerçekleşen eğitime akademisyenler, öğrenciler, yurt personeli, yurt idarecileri ve idari personel ile güvenlik görevlileri olmak üzere 70 kişi katıldı.

Eğitimde, uzmanlar tarafından afet türleri, afete hazırlık, afet anında ve sonrasında alınması gereken tedbirler, izlenmesi gereken yollar detaylı şekilde anlatıldı. 

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı, afetlere karşı daha dirençli ve her türlü afete karşı en üst düzeyde hazır bir Kayseri için kent genelinde toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim faaliyetlerini, hız kesmeden sürdürüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Çolakbayrakdar'dan Milletvekili Cıngı'ya destek
Başkan Çolakbayrakdar'dan Milletvekili Cıngı'ya destek
Kayserispor'un devre arası programı belli oldu
Kayserispor’un devre arası programı belli oldu
Kayseri OSB Sağlık Merkezi Hizmete Açılıyor
Kayseri OSB Sağlık Merkezi Hizmete Açılıyor
AGÜ'de Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi
AGÜ'de Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi
Ankara'dan Erkilet Tarmvay Hattı Talebi
Ankara'dan Erkilet Tarmvay Hattı Talebi
Başkan Büyükkılıç, Şehir Sohbetlerine Konuk Oluyor
Başkan Büyükkılıç, Şehir Sohbetlerine Konuk Oluyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!