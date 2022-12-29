AGÜ'de Lübnan Günü

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) düzenlenen Lübnan Günü'nde öğrenciler kültürlerini ve ülkelerini tanıttı.

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  • 29.12.2022 14:03
  • Güncelleme: 29.12.2022 15:07
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AGÜ'de Lübnan Günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) düzenlenen Lübnan Günü’nde öğrenciler kültürlerini ve ülkelerini tanıttı.

Uluslararası Ofis ve Uluslararası Öğrenci Birliği Kulübü tarafından ortaklaşa organize edilen Kültürlerarası Etkinlik Serisi çerçevesinde düzenlenen Lübnan Günü, Sümer Kampüsü Rektörlük Salonunda gerçekleştirildi. Lübnan Günü, İstiklal Marşı ve Lübnan Ulusal Marşı’nın okunmasıyla başlayarak, Uluslararası Öğrenci Birliği Kulübü Danışmanı ve İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Akın’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Doç. Dr. Akın, kültürler arası etkinlik serisini öğrencilerin çeşitli ülkeleri ve bu ülkeleri tanımalarını ve kültürlerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla düzenlemekte olduklarını söyledi. Etkinlikte Lübnanlı öğrenciler, Türk ve diğer uluslararası öğrenciler ile akademik ve idari personele, sunumlar yaparak ülkeleri hakkında sosyal, kültürel, coğrafi ve tarihi bilgiler verdi. Öğrenciler yöresel kıyafetleri ile sahne alarak dans gösterileri ve müzik dinletisi sundu.

Etkinlik Lübnanlı öğrencilerin ülkelerine ait yöresel yiyecek ikramında bulunulmasıyla sona erdi.

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İHA

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