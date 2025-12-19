AGÜ’den Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi

AGÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGÜ Akademi) tarafından organize edilen ve dördüncü dönemi tamamlanan eğitim programı, sürdürülebilirlik alanında kamu ve özel sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Toplam 62 saat süren eğitimler 9 gün boyunca Sümer Kampüsü’nde yüz yüze gerçekleştirildi.

Eğitim programında, Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı, kurumsal sürdürülebilirlik raporlama standartları, yeşil finansman, sürdürülebilirlik performansının ölçümü ve raporlanması gibi güncel ve stratejik başlıklarda kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Alanında uzman akademisyenlerin eğitmen olarak görev aldığı programda; AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adil Oran, Rektör Danışmanı ve Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Fatma Şener Fidan, Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Melike Aygün Çakıroğlu ve Kariyer Merkezi Müdürü Hilal Demirel katılımcılara teorik ve uygulamaya dönük içerikler sundu.

Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ın katıldığı törenle verildi.

Sürdürülebilirlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen Abdullah Gül Üniversitesi, önümüzdeki aylarda da “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Uzmanlığı” eğitimlerini sürdürerek bu alandaki öncü rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.