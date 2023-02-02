AGÜ'den Lise Öğrencilerine Meslek Tanıtım Günü

Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) düzenlenen Meslek Tanıtım Günü’nde üniversite adaylarına ve lise öğrencilerine akademisyenler tarafından meslekler ve üniversite tercihleri hakkında bilgiler verildi.

Meslek Tanıtım Günü, Sümer Kampüsü Rektörlük Sergi Salonunda gerçekleştirildi. Aday Öğrenci İletişim Koordinatörlüğü tarafından organize edilen Tanıtım Günü’nde AGÜ’deki tüm bölümler stant açarak üniversite adaylarının ve lise öğrencilerinin meslekler, meslek seçimi ve üniversite tercihleri hakkında sorularını yanıtladı. Üniversite adayları ve öğrenciler açılan stantları ziyaret ederek ilgi duydukları bölümlerin çalışma alanları ve iş imkanlarıyla ilgili merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu.

Tanıtım Günü’ne Kayseri’deki liselerden çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.